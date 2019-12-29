Самолет с освобожденными украинцами приземлился в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.

Так, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с освобожденными украинцами, которых удерживали в ОРДЛО.

Освобожденных украинцев у самолета встретил Президент Украины Владимир Зеленский, их родные и близкие, а также министр обороны Украины Андрей Загороднюк, руководитель Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.