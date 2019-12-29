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В посольстве Швейцарии отреагировали на обмен между Украиной и ОРДЛО

В посольстве Швейцарии отреагировали на обмен между Украиной и ОРДЛО

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня при обмене были освобождены и переданы около 220 удерживаемых лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Посольства Швейцарии в Facebook.

"Сегодня, два года после последнего обмена, были освобождены и переданы около 220 лиц задержанных в связи с конфликтом на востоке Украины. Швейцария рада, что могла сыграть важную роль в подготовке этого последнего освобождения", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня во время обмена удерживаемых лиц с ОРДЛО вернулось 76 украинцев.

Источник: УНН
Теги: Украина, обмен, Швейцария
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