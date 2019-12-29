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Гончарук рассказал, какие города уже пересмотрели тарифы на тепло

Гончарук рассказал, какие города уже пересмотрели тарифы на тепло

Алексей Гончарук

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине еще ряд городов присоединилась к пересмотру тарифов на тепло. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Еще больше городов присоединились к пересмотру тарифов на тепло — сумма в платежках будет меньше до 30%! Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов, Херсон, Кропивницкий, Черкассы, Северодонецк, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Черновцы, Чернигов, Киев — жители городов смогут сэкономить почти треть от суммы в старых платежках”, — написал премьер.

В то же время, по его словам, еще не везде местные власти пересмотрели тарифы.

Напомним, ранее Гончарук сообщил, что Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и многие другие города уже пересматривают тарифы.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины принял постановление, что позволит уменьшить стоимость отопления для населения примерно на 30%. Осуществить перерасчет должны на территории всей Украины в течение месяца, чтобы за отопление, потребленное в декабре 2019 года, люди могли оплатить уже по новой, меньшей цене.

Источник: УНН
Теги: Украина, тарифы, Премьер-министр, Алексей Гончарук
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