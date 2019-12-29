Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,4310  EUR: 26,42 0,6553 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 29 декабря 2019 22:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Мороз и мокрый снег: синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года
Мороз и мокрый снег: синоптики рассказали, чего ждать в первые дни 2020 года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3255
Версия для печати

Зеленский об обмене: самое главное - то, что люди дома

Зеленский об обмене: самое главное - то, что люди дома

Владимир Зеленский

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Самое главное - то, что люди дома. Так Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" прокомментировал обмен удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО, передает корреспондент УНН.

"Самое главное - то, что люди дома. Я хочу поблагодарить всех лидерам Нормандской четверки. Все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь".

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.