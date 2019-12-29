Президент: я бы поменял 100 беркутовцев на одного разведчика
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он бы обменял сто беркутовцев на одного живого украинского разведчика. Об этом он сообщил после встречи украинских освобожденных, которые содержались в ОРДЛО, в аэропорту "Борисполь", передает корреспондент УНН.
"По поводу беркутувцив. Да, это условия, условия "всех на всех". Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение политическое, это правда. И я считаю, что наши бойцы, наши военные и журналисты - все они являются героями. И я уверен, что у нас приоритет вернуть наших людей", - сказал Зеленский.
По его словам, у возвращенных России беркутовцев не было приговора суда, и если бы они здесь остались, то не получили бы более 5-6 лет заключения.
"Дела Майдана мы закончим обязательно. Трое из них, они были в СИЗО, из этих 5 беркутовцев. И тоже были без суда. Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, ребят которые защищали, простите которые были в Дебальцево - для меня они герои", - сказал Зеленский.
По словам Президента, приоритет государства - вернуть живых людей.
"Мы с вами говорим - могли, а мы возвращаем живых людей. Я вам больше скажу, если бы у меня было 100 беркутовцев, и мне бы предложили одного разведчика, одного, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский.
Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, которые находились в ОРДЛО.
В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.
Как сообщал ранее УНН, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь".
По информации адвоката экс-беркутовцев Игоря Варфоломеева, обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО на Донбасс и передали представителям ОРДЛО.