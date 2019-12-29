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Примерно 30 человек отказались участвовать в обмене - Лутковская

Примерно 30 человек отказались участвовать в обмене - Лутковская

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Примерно 30 человек отказались участвовать в обмене, еще 17 отказались переезжать в ОРДЛО. Об этом пишет УНН опираясь на слова представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерию Лутковскую после встречи освобожденных украинцев из плена боевиков в аэропорту “Борисполь”.

“17 человек отказалось переезжать на территорию ОРДЛО, кроме того, есть еще около 30 человек отказавшиеся вообще участвовать в обмене. Они продолжают отбывать наказание”, — сказала Лутковская.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.

По информации адвоката экс-беркутовцев Игоря Варфоломеева, обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО на Донбасс и передали представителям ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Лутковская, обмен, ОРДЛО
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