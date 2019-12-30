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Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение

Зеленский подвел итоги процесса освобождения украинцев: это было политическое решение

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги освобождения 81 украинцев. В частности, он отметил, что обмен в отношении отдельных лиц носил характер политического решения. Об этом президент написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Это было непростое политическое решение. Его трудно было принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни. Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать. Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев — мой долг как Президента Украины”, — написал президент, отметив, что “Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж”.

Он напомнил, что 81 украинец и украинка получили свободу. “Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись к свободной и безопасной Украины. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями. И поэтому мы все счастливы”, — написал Зеленский.

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Он поблагодарил своих коллег, в частности представителей Украины в Минске Валерию Лутковскую и Руслана Демченко, своего помощника Андрея Ермака, и “весь Офис (Президента Украины), который работал для этого обмена 24/7”.

“Но наша борьба за освобождение и возвращение украинских граждан на этом не завершена. Мы будем сражаться за всех наших в Крыму, России и ОРДЛО. И, если в этом потребность, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был — воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей Родины”, — резюмировал президент.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Позже на сайте Офиса президента Украины опубликовали подробный список всех украинцев, вернувшихся на подконтрольную Украины 29 декабря.

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Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, обмен, Владимир Зеленский
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