Сенатор Кеннеди: есть разные варианты проведения разбирательства по импичменту

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди, который часто выступает в поддержку президента Дональда Трампа, заявил в воскресенье, что правила проведения разбирательств по импичменту в Сенате не существует и что палата может принять решение о вызове свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Когда дело доходит до импичмента, правило заключается в том, что практически нет никаких устойчивых норм”, — заявил Кеннеди, выступая на канале CNN.

Поэтому Сенат может сделать множество шагов, в том числе формирование комитета о заслушивании показаний по делу, сказал он.

Палата представителей, которую контролируют демократы, ранее в этом месяце объявила Трампу импичмент по обвинению в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствование работе Конгресса.

Ожидается, что Сенат, где большинство составляют республиканцы, проведет рассмотрение по импичменту в начале следующего года, как только спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси направит в Сенат статьи импичмента.

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“Это не уголовный процесс”, — сказал Кеннеди, отметив, что “нет никаких стандартов доказательств” и “нет правил предоставления доказательств”.

Сенаторы не пришли к согласию о целесообразности вызова свидетелей. Республиканцы имеют большинство в 53 места в 100-местном Сенате, где правила проведения рассмотрению будут приниматься большинством в 51 голос.

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Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что хотел бы заслушать показания и задать вопрос, прежде чем принять решение о вызове свидетелей. Макконнелл заявил, что “полностью координирует” свои действия по импичменту с Белым домом, отметив, что он “не является беспристрастным членом жюри”.

По словам Кеннеди, у Сената есть несколько вариантов действий.

“Я бы этого не рекомендовал, но Сенат через председательствующего, главу Верховного суда, может назначить комитет для заслушивания дополнительных свидетельств, если сочтет это необходимым”, — сказал он.

Перед началом рассмотрения по импичменту сенаторы клянутся “сделать беспристрастное свершение правосудия в соответствии с Конституцией и законами”.

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