Премьер Польши: ложь Путина о Второй мировой войне является попыткой избежать международного давления

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в "преднамеренной лжи" о начале Второй мировой войны в попытке противостоять международному давлению со стороны последних действий Москвы. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

“Президент Путин не раз лгал о Польше. Он всегда делал это намеренно. Обычно это случается в ситуации, когда власти Москвы испытывают международное давление, вызванное ее действиями”, — цитирует Моравецкого агентство AP.

Напомним, 27 декабря российского посла в Польше вызвали в МИД страны из-за критических заявлений президента России Владимира Путина об участии польской стороны в контексте обстоятельств начала Второй мировой войны.

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Издание Радио Свобода отмечает, что МИД Польши ранее выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что последние утверждения Путина перечеркивают совместной работе российских и польских историков по установлению исторических фактов, а также усилия предшественников Путина — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые признали ответственность СССР за развязывание Второй мировой войны. В заявлении подчеркивается, что СССР в 1939 году был союзником гитлеровской Германии, а Польша — ее жертвой.

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Путин в последние дни несколько раз высказывался на тему начала Второй мировой войны, политики Польши и СССР в предвоенные годы, пакта Молотова — Риббентропа. Он поднял эту тему на пресс-конференции, затем на саммите СНГ и на коллегии Минобороны России. Путин, в частности, обвинил Польшу в сотрудничестве с Германией при разделе Чехословакии и фактически оправдал советское вторжение в Польшу в сентябре 1939 года, повторив тезисы советской пропаганды о том, что польское правительство тогда фактически руководило страной. Высказывания Путина вызвали резкую реакцию Польши и споры в российском обществе.

Путин также раскритиковал как “чистую чушь” резолюцию Европарламента, в которой указано, что Советский Союз несет частичную ответственность за Вторую мировую войну, вместе с Германией.

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