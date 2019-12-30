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У Путина не стали прогнозировать результаты газовых переговоров Украины и РФ

У Путина не стали прогнозировать результаты газовых переговоров Украины и РФ

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что пока не будет делать прогнозы по поводу возможности заключения газового контракта между Украиной и Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа. Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - сказал Песков.

По его оценке, ведущаяся работа "непростая".

Напомним, 30 декабря в Вене продолжились газовые переговоры Украины и РФ, которые начались еще 26 декабря. Также 30 декабря генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что несколькодневные переговоры по транзиту газа по территории Украины украинской стороны с российским ПАО "Газпром" в Вене завершены сегодня утром.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Кремль
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