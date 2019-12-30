В Кремле не исключают, что Путин еще поздравит Зеленского с Новым годом

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отсутствие Президента Украины Владимира Зеленского в перечне мировых лидеров, кого поздравляет с Рождеством и Новым годом президент России Владимир Путин, не исключил что поздравительное сообщение может быть дополнено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос о том, почему в ранее опубликованном релизе не фигурируют поздравления в адрес украинского и грузинского президентов.

Напомним, Владимир Путин в телеграмме мировым лидерам не поздравил Владимира Зеленского с Новым годом.