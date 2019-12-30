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Помпео встретится с Зеленским 3 января в Киеве

Помпео встретится с Зеленским 3 января в Киеве

Майк Помпео

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 3 января, встретится в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, передает УНН.

"3 января госсекретарь Помпео отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

Также указано, что Помпео примет участие в церемонии почтения памяти погибших на Донбассе, а также встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов, чтобы обсудить вопросы прав человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства.

Встреча состоится всего через несколько недель после того, как Палата представителей США одобрила статьи импичмента Президента Дональда Трампа, обвинив его в злоупотреблении полномочиями при взаимодействии с Украиной.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Майк Помпео, Владимир Зеленский
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