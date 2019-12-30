Нафтогаз анонсировал пресс-конференцию по газовому соглашению с участием Гончарука
КИЕВ. 30 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" анонсировала пресс-конференцию по газовому соглашению с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нафтогаза в Facebook.
"Ожидаем пресс-конференцию премьер-министра", заявил Нафтогаз в своей видеотрансляции.
О времени и месте пресс-конференции не сообщается.
Компания напомнила, что 10-летний транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом истекает 1 января в 9:00.
"Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей Нафтогаза, Оператора газотранспортной системы Украины, ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", говорится в сообщении.
Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Шефчович подписал соглашение , которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.
Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились , что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.
Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.