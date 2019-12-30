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Нафтогаз анонсировал пресс-конференцию по газовому соглашению с участием Гончарука

Нафтогаз анонсировал пресс-конференцию по газовому соглашению с участием Гончарука

КИЕВ. 30 декабря. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" анонсировала пресс-конференцию по газовому соглашению с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Нафтогаза в Facebook.

"Ожидаем пресс-конференцию премьер-министра", заявил Нафтогаз в своей видеотрансляции.

О времени и месте пресс-конференции не сообщается.

Компания напомнила, что 10-летний транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом истекает 1 января в 9:00.

"Запланированы ежедневные брифинги с участием руководителей Нафтогаза, Оператора газотранспортной системы Украины, ключевых лиц государства, а также украинских и иностранных экспертов отрасли", говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюз Шефчович подписал соглашение , которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Как сообщал УНН, Украина и Российская Федерация договорились , что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м., а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Источник: УНН
Теги: газ, Нафтогаз, Алексей Гончарук
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