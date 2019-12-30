Европейская федерация журналистов приветствовала освобождение Асеева и Галазюка

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Европейская федерация журналистов приветствовала освобождение 29 декабря украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, которых удерживали в плену в оккупированном Донецке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Европейская федерация журналистов приветствует освобождение украинских журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, страдающих во время незаконного содержания в Донецке", - говорится в сообщении федерации.

Напомним, Офис Президента Украины опубликовал список всех украинцев, которые были освобождены и вернулись на подконтрольную Украине территорию 29 декабря.