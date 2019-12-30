Миссия ООН по правам человека обеспокоена освобождением экс-беркутовцев

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Передача в ОРДЛО пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, в рамках обмена содержащимися 29 декабря усложнит правосудия и соблюдения права жертв на справедливость. Об этом заявили в Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине, сообщает УНН со ссылкой на страницу организации в Facebook.

"Мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане. Передача пяти сотрудников спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих 20 февраля 2014, на территорию, контролируемую самопровозглашёнными" республиками", существенно осложнит правосудия и соблюдения права жертв на справедливость", говорится в сообщении Миссии.

"Раньше по этому же делу усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными", заявили в организации.

Напомним, по информации адвоката экс-беркутовцев Игоря Варфоломеева, обвиняемых Янишевского, Зинченко и Аброськина, которые находились под стражей, вывезли из Лукьяновского СИЗО на Донбасс и передали представителям ОРДЛО.