Нафтогаз ОГТСУ и Газпром подписали пакет соглашений о транзите газа: детали документов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сегодня в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ОАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Нафтогаз".

Достижения этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока - 2", введение правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работы Нафтогаза в арбитражах.

В пакет соглашений входят:

1. межоператорское соглашение между Оператором ГТС Украины (ОГТСУ) и Газпромом, которая определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами смежных сетей (interconnection agreement).

2. Договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом, в котором зафиксированы условия и объемы транзита на ближайшие пять лет.

3. Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года.

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Все три соглашения подписаны на выполнение протокола встречи, состоявшейся в Берлине и Минске 19-20 декабря этого года при участии представителей ЕС, Украины и РФ, а также Нафтогаза, ОГТСУ и Газпрома.

Соглашения, в частности, предусматривают:

выплату Газпромом 2918000000 долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража от декабря 2017 и феврале 2018 года. Нафтогаз получил эти средства 27 декабря 2019 года;

отзыв всех арбитражных судебных исков, по которым не приняты окончательные решения;

снятие арестов на имущество, активы и денежные средства Газпрома, а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам января 2009;

минимальные объемы транзита по годам зафиксированы в следующих размерах: 2020 - 65 млрд куб. м, 2021 - 2024 годы - по 40 млрд куб. м газа ежегодно.

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Нафтогаз отметил заинтересованность Газпрома в возможности в будущем возобновить поставки газа в Украину с учетом принципа формирования стоимости газа на базе цены европейского хаба NCG. Вопрос о поставках газа не является частью пакетных договоренностей.

Подписанные соглашения также не касаются вопроса судебных исков предприятий группы Нафтогаз против Российской Федерации о захваченных активов группы в АР Крым.

По результатам подписания соглашений Украина получит гарантированный доход от транзита на ближайшие пять лет. Определенность относительно будущего транзита предоставляет новые возможности развития газового рынка страны и продолжение реформ в энергетике, сохранения рабочих мест в области транспортировки газа и будущие заказы для украинских производителей промышленного оборудования, связанные с технической поддержкой работы украинской ГТС. Также будут уменьшены курсовые риски, связанные с недополучением значительных валютных поступлений.

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"Подписанные сегодня соглашения является результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей является получение почти 3 млрд долларов от Газпрома и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно. Транзит не будет прервана, и будет осуществлять независимый сертифицированный оператор . Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита. Мы благодарны Европейской Комиссии за ее последовательную позицию, свидетельствует о визн ния надежности и эффективности украинской ГТС, а также американским партнерам за поддержку энергетической безопасности на европейском континенте", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Напомним, Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа.