Большой обмен: 12 военных получили обновленные личные документы

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" вручено восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Удостоверение и военные билеты от имени руководства Генерального штаба Вооруженных Сил Украины вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц.

В рамках большого обмена освободили 12 украинских военных.

Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.