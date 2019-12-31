Украинцы, которые находятся в плену РФ, следующий Новый год должны праздновать дома - Денисова

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украинцы, которые до сих пор находятся в плену РФ, следующий Новый год должны праздновать дома в кругу семьи. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram, передает УНН.

"Сейчас борьба за каждого, кто пока находится в плену РФ - продолжается! Ведь следующий Новый год они должны праздновать в уютном семейном кругу", - написала омбудсмен.

Также Денисова отметила, что хочет, чтобы в Украине воцарился мир.

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"Желаю, чтобы в Украине как можно быстрее воцарился мир, а наши территории вернулись в большую украинскую семью. Желаю чтобы в 2020 году все ваши мечты осуществлялись, а рядом всегда были родные и близкие. Пусть в 2020 году никто не нарушит ваших прав, но если уж так случится, то знайте - мы всегда рядом. С Новым годом и Рождеством Христовым!" - добавила она.

Напомним, ранее Денисова заявляла, что процесс взаимного освобождения удерживаемых завершился, а работа по дальнейшему освобождению наших граждан продолжается.