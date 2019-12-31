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Операторы ГТС Украины и Словакии подписали соглашение на транзит газа

Операторы ГТС Украины и Словакии подписали соглашение на транзит газа

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Компания "Оператор ГТС Украины" и оператор словацкой газотранспортной системы Eustream заключили межоператорское техническое соглашение. Об этом вице-президент Еврокомиссии Шефчович написал в Twitter, передает УНН.

"... Поздравляю соглашение о взаимоподключении, достигнутое между Украиной и Словакией, и решительно поддержано Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту теперь на месте. Отличные новости для энергетической безопасности Европы!" - отметил Шефчович.

Напомним, Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа.

Также сообщалось, что Нафтогаз ОГТСУ и Газпром подписали пакет соглашений о транзите газа.

Источник: УНН
Теги: ГТС, Украина, Словакия
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