Это значительные достижения: в США отреагировали на договоренности Украины и РФ по газу

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В посольстве США в Украине поздравили с заключением контракта с Москвой о транзите газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу, передает УНН.

"Поздравляем Украину с заключением контракта с Россией по транзиту газа и получением 2,9 млрд долларов по Стокгольмскому арбитражу. Это значительные достижения", - говорится в сообщении посольства США на официальной странице в Facebook.

Напомним, в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации еще на 10 лет на аналогичных условиях, минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб газа в первый год и по 40 млрд м куб на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

Кабинет министров Украины 30 декабря позволил НАК "Нафтогаз Украины" подписать с российским ПАО "Газпром" соглашение об урегулировании газовых споров и о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Как сообщалось ранее, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Также в рамках договоренностей 27 декабря Украина получила 2,9 млрд долларов от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.