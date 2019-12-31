Коболев назвал безоговорочную победу Украины в газовых переговорах

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев рассказал о безоговорочной победе Украины в газовых переговорах, передает УНН.

"Нам все же удалось убрать Газпром как "супероператора" с главной точки присоединения между Украиной и ЕС", - написал Коболев на своей странице в Facebook и добавил, что это безоговорочная победа.

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Напомним, 31 декабря в Брюсселе ООО "Оператор ГТС Украины" подписало со словацким оператором EUSTREAM технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. А накануне, 30 декабря в Вене, ОГТСУ заключил межоператорское соглашение с ПАО "Газпром", оператором российской газотранспортной системы.