КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призвали приравнять гривну к евро, а вместе с этим приравнять социальные выплаты, тарифы и цены. Соответствующая петиция №22/081482-еп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Учитывая курс Украины в Европу, а также требования Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, имеет целью углубление интеграции между Украиной и Европейским союзом и то, что в ЕС используется в основном единая валюта "евро" предлагаю: приравнять гривну к евро; стоимость коммунальных тарифов, продуктов питания, промышленных товаров и услуг в Украине выровнять с европейским ценам; зарплаты, пенсии и социальные выплаты Украинские также выровнять с европейскими, а не только стоимость газа, создать с ЕС единое таможенное пространство; повысить ответственность Президента, народных депутатов, Правительства, руководителей Национального банка Украины за свою деятельность перед украинским народом", - говорится в тексте петиции.

Так, по словам автора петиции, в Украине образуется единое социально-экономическое пространство с ЕС.

"Единое социально-экономическое пространство с ЕС, что создаст условия для вложения в украинскую экономику иностранных инвестиций и возрождение украинской промышленности и сельскохозяйственного производства, сокращение безработицы, возвращение граждан в Украину, рост платежеспособного спроса и нормальной работы экономики страны согласованной с экономикой ЕС", - добавляется в тексте петиции.

Напомним, украинцы обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом ввести лицензию на рождение детей.