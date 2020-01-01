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Оператор ГТС Украины сообщил о первой ночь работы компании

Оператор ГТС Украины сообщил о первой ночь работы компании

КИЕВ. 1 января. УНН. Компания “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) успешно начала работу и транспортирует газ в соответствии с подписанными договорами. Об этом в среду сообщил глава компании Сергей Макогон, передает УНН.

“Первая ночь „Оператора ГТС Украины“ прошла в штатном режиме. Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам”, — написал он на странице в Facebook.

Украина и Россия 30 декабря 2019 года завершили подписание пакетного соглашения о транзите газа на 2020-2024 годы. Оно предполагает, что в схеме транзита будет и далее присутствовать “Нафтогаз” как организатор транзита по Украине. Для этого он будет осуществлять бронирование транзитных мощностей у нового оператора ГТС страны в соответствии с заявленными объемами. Договоренности предусматривают гарантированные объемы транзита 65 млрд куб. м российского газа в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Договор о взаимодействии смежных операторов ОГТСУ и “Газпрома” входил в пакет соглашений, необходимых для продолжения транзита газа через территорию Украины до 2025 года.

Стоит добавить, что сегодня, 1 января 2020 года в Украине полноценно начинает работать оператор газотранспортной системы.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, ГТС, Газпром, Украина, Нафтогаз
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