В Украине перестала действовать депутатская неприкосновенность

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2020 вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст закона.

Теперь, согласно 80 статье Конституции Украины, народным депутатам больше не гарантируется неприкосновенность. Согласно новой редакции, нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Также, Генеральный прокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов — только он может внести в ЕРДР соответствующие сведения.

Кроме того, проводить досудебное расследование уголовных производств открытых в отношении народного депутата имеют право только следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР; о задержании нардепа, сообщение ему о подозрении обязательно сообщается председатель ВРУ.

Согласно законопроекту, рассмотрение ходатайств осуществляется следственным судьей апелляционного суда в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, то есть там, где расположен центральный аппарат ГБР. Если речь идет о коррупционных преступлениях, то рассмотрение ходатайств происходит со следователем судьей Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, Президент подписал закон о неприкосновенности нардепов.

Как сообщалось ранее, парламентарии приняли в целом законопроект о неприкосновенности народных депутатов Украины, предусматривающий реализацию отмены депутатской неприкосновенности.