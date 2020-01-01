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В РФ заявили, что почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российские паспорта

В РФ заявили, что почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российские паспорта

КИЕВ. 1 января. УНН. Почти 200 тысяч людей с территорий ОРДЛО получили российское гражданство в упрощенном порядке в прошлом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос, передает УНН.

“В настоящее время более 196 тысяч человек приобрели гражданство РФ”, — говорится в сообщении. В МВД уточнили, что более 136 тысяч из них — жители территорий, подконтрольных боевикам, а порядка 60 тысяч — жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

В МВД РФ отметили, что в ряде случаев в приобретении российского гражданства может быть отказано. По информации МВД, были отклонены 232 заявления о приеме в российское гражданство. “Такое решение принято в связи с тем, что люди имеют ограничение на въезд в Россию из-за административного выдворения или депортации, у них есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений, либо они преследуются в уголовном порядке компетентными органами РФ или иностранных государств”, — сказали в МВД.

Стоит также отметить, что в начале декабря Госдума РФ упростила для граждан Украины и Беларуси получения статуса носителя русского языка.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, ОРДЛО
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