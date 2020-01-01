Факельное шествие ко дню рождения Бандеры двинулось Киевом

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве от памятника Тарасу Шевченко двинулась факельное шествие по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Провода ОУН (б) Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.

Так, активисты формировали колонну на улице Владимирской, между памятником Кобзарю и университетом. Участники зажгли факелы и двинулись к площади Независимости.

Напомним, новый глава Института нацпамяти прокомментировал значение фигур Бандеры и Шухевича.

“История освободительной борьбы, и борьба за украинскую государственность — она испытывала огромное идеологическое воздействие Советского Союза, начиная от затирки, заканчивая откровенной фальсификацией истории и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Институт национальной памяти должен проливать свет на эти вопросы и развенчивать эти мифы”, — отметил он.

Дробович отметил, что фигуры Бандеры и Шухевича действительно вызывают полярные оценки в украинском обществе, поэтому в Украине необходимо проводить диалог между гражданами.