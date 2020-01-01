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В Кабмине прокомментировали завершенння анбандлинга ГТС

В Кабмине прокомментировали завершенння анбандлинга ГТС

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня Оператор украинской ГТС полностью отделился от НАК “Нафтогаз Украины” и стал независимой компанией, в свою очередь в Кабинете министров прокомментировали данное событие, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

“Реформа, которую годами ждали Украины и Европа завершилась быстро и слаженно. Теперь Оператор ГТС Украины получил от НКРЭКУ лицензию сертификацию и тарифы на транспортировку газа, став полностью независимым субъектом”, — отметили в пресс-службе.

“Эти усилия были оправданы: показав свою преданность европейским правилам, мы получили контракт на транзит и финансирования для системы и страны. Хочу подчеркнуть: такая скорость стала возможной только благодаря слаженной работе всех сторон: Офиса Президента, Правительства, Парламента, Нафтогаза и наших европейских партнеров”, — сказал Премьер-министр Алексей Гончарук.

Как писал УНН, украинская компания “Нафтогаз” полностью завершила отделения активов оператора газотранспортной системы от своей структуры. Об этом заявил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев.

Источник: УНН
Теги: КМУ, ГТС, Украина, Нафтогаз

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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