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Госсекретарь США отменил перенес свой визит в Украину "на более поздний срок" из-за ситуации в Ираке

Госсекретарь США отменил перенес свой визит в Украину "на более поздний срок" из-за ситуации в Ираке

КИЕВ. 1 января. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео из-за ситуации в Ираке, где у американского посольства в Багдаде прошла акция протеста, отложил поездку в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Госдепартамента США, передает УНН.

"Госсекретарь Помпео вынужден отложить визит в Украину, в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с необходимостью пребывания в Вашингтоне, чтобы продолжить следить за ситуацией в Ираке, а также обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - подчеркивается в документе.

Одними из первых об отмене дипломатических визитов госсекретаря США сообщили в МИД Узбекистана.

«По взаимной договоренности намеченные на 5–6 января 2020 года официальный визит в Узбекистан делегации США во главе с государственным секретарем Майклом Помпео и министерская встреча в Ташкенте в формате "Центральная Азия—США" (С5+1) переносятся на более поздние сроки»,— говорится в сообщении МИД Узбекистана. Новые даты будут согласованы позднее.

Сам Госдеп США сообщил о визите еще 30 декабря, а 31 декабря - опубликовал на своем сайте программу поездки Помпео.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Беларусь, Казахстан, Ирак, Узбекистан
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