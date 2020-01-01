Регистрация | Вход |
USD: 23,69   EUR: 26,42  
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 01 января 2020 21:59
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт дал политический прогноз на 2020-й год
Эксперт дал политический прогноз на 2020-й год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8430
Версия для печати

Министерство внутренних дел пояснил, почему не реагирует на нарушение запрета запускать фейерверки

Министерство внутренних дел пояснил, почему не реагирует на нарушение запрета запускать фейерверки

КИЕВ. 1 января. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему правоохранители не реагируют на нарушения о запрете использовать пиротехнику, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

“Объясняем — решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехника до окончания ООС, то есть до нашей победы”, — указали в МВД.

В ведомстве также отметили, что: “Однако, соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушениях относительно ответственности за запуск салютов не вносились”.

Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Как сообщал УНН, в МВД сообщили, что новогодняя ночь в Украине — прошла без нарушений.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.