У посольства США в Украине новый руководитель

КИЕВ. 2 января. УНН. Временным поверенным в делах США в Украине стала Кристина Квин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу американского посольства в Киеве.

"Наша заместитель главы миссии США в Украине, Кристина Квин, теперь стала временным поверенным в делах США", - сообщили в дипломатическом учреждении США.

Сама Кристина Квин в видеообращении, распространенном посольством, отметила, что уже где-то шесть месяцев находилась в Украине в должности заместителя главы миссии США в Киеве.

"Для меня честь работать на данный момент временным поверенным в делах США в Украине... Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - указала она.

По словам американского дипломата, США тесно сотрудничают с украинскими партнерами ради продвижения общих целей.

"В то время, когда руководство посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной.

Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее", - отметила Квин.

"Украина достигла значительного прогресса за то короткое время, что я здесь нахожусь, и я буду работать над тем, чтобы поддержка оказывалась и в дальнейшем. Я с нетерпением жду сотрудничества с коллегами в Киеве и Вашингтоне - а также с нашими украинскими партнерами - ради дальнейшего укрепления наших отношений", - подытожила новая временный поверенный в делах США в Украине.

Напомним, до этого временным поверенным в делах США в Украине был Уильям Тейлор.