Минздрав оплатил трансплантации на 2020 год

КИЕВ. 2 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины оплатило трансплантации на 2020 год первым десяти участникам пилотного проекта в этой сфере. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Оплата перечислена 10-ти участникам пилотного проекта по трансплантации, которые подали соответствующие заявки и утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 18 декабря 2019 года. Пилотный проект направлен на построение системы трансплантации в Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата состоялась за счет средств Государственного бюджета 2019 года. Когда эти средства будут использованы, будут использованы дополнительные средства из Бюджета-2020 для того, чтобы полностью покрыть расходы на операции по трансплантации в Украине.

Перечисленных средств, как указано, хватит на то, чтобы покрыть расходы на трансплантацию, лекарства и медицинские изделия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство утвердило стоимость пересадки органов

"Пациент должен получить услугу надлежащего качества в каждом учреждении, которое проводит операции по трансплантации. Возможность выполнять трансплантации должна быть у всех заведений, которые хотят и могут это делать. Оплата за услуги по трансплантации должна происходить независимо от региональной принадлежности по одинаковым для всех тарифам. Для того, чтобы получить оплату услуг по трансплантации, заведениям не нужно обивать пороги министерства или быть членами различных рабочих групп - необходимо просто отвечать критериям", - сказал заместитель профильного министра Дмитрий Коваль.

Сообщается, что по результатам пилотного проекта в первом квартале 2020 года Министерство здравоохранения Украины проведет анализ и может расширить список участников пилотного проекта.

Напомним, в Украине вступили в силу изменения законодательства о трансплантации.