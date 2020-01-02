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В Меджлисе заявили, что диалога с Зеленским об освобождении крымских татар пока нет

В Меджлисе заявили, что диалога с Зеленским об освобождении крымских татар пока нет

Ахтем Чийгоз

КИЕВ. 2 января. УНН. Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Ахтем Чийгоз заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский и Офис Президента не начали диалог с Меджлисом по поводу освобождения крымских татар с российского заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

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"У нас диалога, к сожалению, нет. Но... мы встречались с премьером, мы неплохо пообщались и, к сожалению, премьер, как и мы, не имеет отношения к процессу обмена. Мы обсуждали вопросы в рамках его компетенции. Более часа длилась встреча, и я считаю, что для первого раза она прошла нормально", - сказал Чийгоз.

Напомним, ранее о том, что Офис Президента не консультируется с Меджлисом крымскотатарского народа и родственниками крымских политзаключенных, заявил Рефат Чубаров.

О том, что среди списков удерживаемых лиц на обмен нет крымских татар, стало известно еще во время "нормандской встречи".

Источник: УНН
Теги: крымские татары, Меджлис, обмен, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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