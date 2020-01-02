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Руководитель отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" дал первый комментарий

Руководитель отдела ГБР по расследованию "дел Майдана" дал первый комментарий

КИЕВ. 2 января. УНН. Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований Александр Буряк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Завершение расследования дел Майдана - одна из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед Государственным бюро расследований. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство Государственного бюро расследований это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне", - отметил Буряк.

По его словам, сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в их отдел, как это предусмотрено изменениями в Закон Украины "О Государственном бюро расследований".

Напомним, руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований. Он отвечал за работу оперативных подразделений и занимался их укомплектованием.

Источник: УНН
Теги: Украина, Майдан, расследование, ГБР
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