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Денисова требует допустить священника, удерживаемого в СИЗО в Крыму активиста Приходько

Денисова требует допустить священника, удерживаемого в СИЗО в Крыму активиста Приходько

КИЕВ. 2 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова требует не нарушать права крымского активиста Олега Приходько, который содержится в СИЗО в Крыму, и допустить к нему священника. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Требую восстановления прав Олега Приходько, а именно — допустить к гражданину Украины священника. Права незаконно задержанного крымского активиста Олега Приходько, который содержится в „ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю“ — в очередной раз нарушено. Нашим согражданином подано два ходатайства в администрацию пенитенциарного учреждения о допуске к нему священника, но ответа так и не получено”, — написала Денисова.

По ее словам, это является прямым нарушением права заключенного на возможность доступа к квалифицированным представителям любой конфессии.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой безотлагательно принять меры для восстановления прав Олега Приходько”, — отметила Денисова.

Ранее сообщал УНН, арестованному в оккупированном Крыму проукраинскому активисту Олегу Приходько в СИЗО Симферополя отказывают в свиданиях со священником.

Проукраинский активист Олег Приходько останется под арестом в СИЗО до 10 февраля следующего года, поскольку подконтрольный России Верховный суд Крыма 25 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения.

Источник: УНН
Теги: Украина, Людмила Денисова
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