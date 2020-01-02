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К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: что известно

К составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: что известно

КИЕВ. 2 января. УНН. К составу Совета Безопасности ООН 1 января присоединились новые члены, в частности, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины. Об этом на Facebook сообщил представитель Украины в ООН Олег Николенко, передает УНН.

"1 января к составу Совета Безопасности ООН присоединились новые члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Сейчас Совбез находится не в лучшей форме. Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности", - написал Николенко.

По его словам, обновление состава непостоянных членов - это всегда возможность поиска стратегических общих знаменателей.

"Elected 10 не имеют права вето, однако могут выступать движущей силой там, где позиции P5 расходятся. Регион Восточной Европы будет представлять Эстония. Среди приоритетов эстонской делегации - соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий. Вопросы, которые для нас представляют усиленный интерес", - отметил Николенко.

Напомним, Украина заплатит около 1,7 млн долл. в бюджет ООН на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: ООН, Украина, Совбез
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