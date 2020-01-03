Беларусь временно приостановила экспорт нефтепродуктов

КИЕВ. 3 января. УНН. Беларусь временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в пятницу в концерне “Белнефтехим”, пишет УНН.

“Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой (поставки российской) нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы”, — отметили в концерне.

Там также сообщили, что запасы и ожидаемые поставки всех видов моторного топлива исключают возможность его дефицита на внутренним рынке.

“Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим”, — отметил заместитель председателя концерна Андрей Бунаков, слова которого приводит агентство БелТА.

Россия с 1 января приостановила поставки нефти в Беларусь, два нефтеперерабатывающих завода в республике продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально допустимого уровня, сообщил в пятницу концерн “Белнефтехим”. Одновременно белорусская сторона прорабатывает вопрос заключения контрактов на поставку нефти в январе из различных источников.

Добавим, что Россия прекратила поставки нефти в Беларусь.