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ЦИК выделила почти 1,3 млн грн на повторное голосование на местных выборах

ЦИК выделила почти 1,3 млн грн на повторное голосование на местных выборах

КИЕВ. 3 января. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила распределение субвенции местным бюджетам на повторное голосование на местных выборах, которые состоялись 22 и 29 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу секретариата ЦИК.

"Во время заседания Комиссия утвердила три распределения субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение повторного голосования 12 и 19 января 2020 года из первых и дополнительных местных выборов 22 и 29 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, ЦИК утвердила распределение субвенции, а именно:

  • на подготовку и проведение повторного голосования 12 января 2020 года с первых местных выборов 22 декабря 2019-го в 10 областях на общую сумму 1 млн 151 тыс. гривен и в Компаниевской поселковой ОТО Компаниевского района Кировоградской области на общую сумму 73 тыс. 800 гривен;
  • на подготовку и проведение повторного голосования 19 января 2020 года с первых местных выборов 29 декабря 2019 года (Нежуховская сельская ОТО Стрыйского района Львовской области) на общую сумму 67 тыс. 100 гривен.

Так, ЦИК утвердила распределение субвенции в размере почти 1,3 млн грн.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, местные выборы
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