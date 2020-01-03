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В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95"

В конце года Зеленский получил почти 5 млн грн от студии "Квартал 95"

Владимир Зеленский

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в декларацию почти 5 млн грн полученных роялти от студии "Квартал 95". Соответствующая информация появилась в ЕГРД, передает УНН.

Сегодня, 3 января, Зеленский сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Так, 27 декабря 2019 года он получил роялти в размере 4 млн 880 тыс. От студии "Квартал 95", а также 104 тыс. гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в своей декларации за прошлый год указал дом в Италии, а также почти полмиллиона долларов, размещенных на счету в ПриватБанке.

Как ранее сообщал УНН, 6 ноября Зеленский задекларировал почти миллион гривен дохода.

Источник: УНН
Теги: Украина, декларация, Владимир Зеленский
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