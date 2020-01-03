В правительстве заявили, что 14 января в Раде могут проголосовать за рынок земли

КИЕВ. 3 января. УНН. В Верховной Раде Украины уже 14 января могут проголосовать за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине. Об этом на странице в Facebook сообщил советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак, передает УНН.

"Разблокировано рассмотрение земельного закона 2178-10 в парламенте. По регламенту текст ко второму чтению должен быть предоставлен за 10 дней до даты рассмотрения. Только что сравнительная таблица появились на портале ВР. Соответственно, в первый пленарный день 14 января парламент уже может проголосовать за земреформу. Все формальные процедуры выполнены. Теперь дело только за политической волей и желанием сделать реформу столетия", - написал Мушак.

По его словам, к шести страницам законопроекта было подано 4018 поправок на 2528 страницах. Более 2000 из них касается референдума. Само слово референдум в таблице изменений встречается 4178. Чаще, чем любое другое слово.

"По факту это является законодательным спамом, поскольку референдум необходимо выписывать в земельном кодексе, а в другом законе. Все правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку. Рассмотрение в зале предлагается сделать по 119 статье регламента ВР", - отметил советник Премьер-министра.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине готов ко второму чтению.