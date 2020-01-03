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Заключение комитета о рынке земли: Раде рекомендовали учесть лишь 9 поправок из более 4 тысяч

Заключение комитета о рынке земли: Раде рекомендовали учесть лишь 9 поправок из более 4 тысяч

КИЕВ. 3 января. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде Украины учесть лишь 9 поправок из более 4 тысяч, которые были внесены в законопроект №2178-10 о введении рынка сельскохозяйственной земли. Об этом сообщает УНН со ссылкой заключение комитета, которое размещено на сайте ВР.

"Учесть поправки и предложения, указанные в записке к законопроекту под номерами: №№ 1, 2590, 2689, 2885, 3382, 3525, 3686, 3937. Учесть редакционно поправку № 4 с редакционными уточнениями...", - говорится в заключении.

Так, согласно заключению комитета, парламентариям рекомендуют отклонить все остальные поправки и предложения, представленные к законопроекту, - №№ 2, 3, 5 - 2589, 2591 - 2688, 2690 - 2884, 2886 - 3381, 3383 - 3524, 3526 - 3685, 3687 - 3936, 3938 - 4018.

Напомним, советник Премьер-министра Украины Алексей Мушак сообщил, что в Верховной Раде Украины уже 14 января могут проголосовать за открытие рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что законопроект о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине готов ко второму чтению.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, законопроект, рынок
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