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Венедиктова требует от теруправлений ГБР результатов в расследовании производств

Венедиктова требует от теруправлений ГБР результатов в расследовании производств

КИЕВ. 3 января. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова требует от каждого теруправления конкретных результатов в расследовании производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, во время координационного совещания руководители теруправлений ГБР предоставили исчерпывающую информацию о расследований резонансных уголовных производств, достижений в работе за предыдущий год и первоочередных вопросов, которые требуют решения в 2020 году.

“Это наша первая совместная встреча. В дальнейшем подобные совещания будут проводиться систематически. Поэтому я требую от каждого территориального управления конкретных результатов расследований уголовных производств”, — отметила временно исполняющая обязанности директора Ирина Венедиктова.

По итогам совещания руководство центрального аппарата и теруправлений ГБР обсудили планы совместной эффективной деятельности теруправлений, координируемых центральным аппаратом Бюро для налаживания эффективной работы и осуществления досудебного расследования в определенный законом срок.

Напомним, Венедиктова рассказала, сколько производств в “делах Майдана” уже перешли к ГБР.

Как сообщалось, Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР
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