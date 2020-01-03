Венедиктова требует от теруправлений ГБР результатов в расследовании производств

КИЕВ. 3 января. УНН. Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова требует от каждого теруправления конкретных результатов в расследовании производств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, во время координационного совещания руководители теруправлений ГБР предоставили исчерпывающую информацию о расследований резонансных уголовных производств, достижений в работе за предыдущий год и первоочередных вопросов, которые требуют решения в 2020 году.

“Это наша первая совместная встреча. В дальнейшем подобные совещания будут проводиться систематически. Поэтому я требую от каждого территориального управления конкретных результатов расследований уголовных производств”, — отметила временно исполняющая обязанности директора Ирина Венедиктова.

По итогам совещания руководство центрального аппарата и теруправлений ГБР обсудили планы совместной эффективной деятельности теруправлений, координируемых центральным аппаратом Бюро для налаживания эффективной работы и осуществления досудебного расследования в определенный законом срок.

Напомним, Венедиктова рассказала, сколько производств в “делах Майдана” уже перешли к ГБР.

Как сообщалось, Венедиктова планирует подать на рассмотрение Зеленскому новую структуру ГБР.