В ГБР заявили, что не вызывают на допросы через мессенджеры и СМИ

КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное бюро расследований не вызывает на допросы через средства массовой информации и мессенджер Telegram. Об этом заявил в видеообращении начальник Третьего отдела Первого управления организации досудебных расследований Олег Корецкий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, касающихся деятельности предыдущего президента Украины. В указанных уголовных производствах проводятся следственные действия и продолжаются экспертизы. Вызов свидетелей в них осуществляется в порядке, определенном уголовно-процессуальным законодательством. Никакие допросы не переносились, мессенджер "Телеграмм" и средства массовой информации следователями для таких целей не используются", - сказал Корецкий.

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Как сообщал УНН, по состоянию на 20 ноября 2019, ГБР осуществляло досудебное расследование по 13 уголовным производства, участником которых является пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, Государственное бюро расследований отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.