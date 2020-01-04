Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0000  EUR: 26,42 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 04 января 2020 06:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Укртранснафта: прекращение поставок нефти из РФ в Беларусь не повлияло на транзит через Украину
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7410
Версия для печати

В Ровно представили нового руководителя областной прокуратуры

В Ровно представили нового руководителя областной прокуратуры

КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу руководителям органов власти, местного самоуправления и правоохранительных ведомств региона нового прокурора Ровенской области Антона Войтенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Заместителем Генерального прокурора определены основные задачи органов прокуратуры на ближайшую перспективу. Среди них - эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Виктор Чумак отдельно остановился на вопросах реформирования органов прокуратуры. Главными критериями следующей аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие.

До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за исполнением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности прокурора области еще в сентябре 2019 года.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, Ровно и Ровенская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.