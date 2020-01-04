В Ровно представили нового руководителя областной прокуратуры

КИЕВ. 4 января. УНН. В пятницу заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Виктор Чумак представил коллективу руководителям органов власти, местного самоуправления и правоохранительных ведомств региона нового прокурора Ровенской области Антона Войтенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.

Заместителем Генерального прокурора определены основные задачи органов прокуратуры на ближайшую перспективу. Среди них - эффективное выполнение определенных законом полномочий, восстановление доверия общества к прокуратуре и правоохранительной системы в целом. Виктор Чумак отдельно остановился на вопросах реформирования органов прокуратуры. Главными критериями следующей аттестации региональных и местных прокуратур будут профессионализм и добропорядочность.

Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Высшее юридическое образование получил в Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года. За это время занимал различные должности, в том числе руководящие.

До назначения на должность прокурора Ровенской области занимал должность начальника управления надзора за исполнением законов, исполнением судебных решений в уголовном производстве и при проведении оперативно-розыскной деятельности военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Напомним, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должности прокурора области еще в сентябре 2019 года.