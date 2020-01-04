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Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину

Чубаров возмутился возможным приездом российской "оппозиционерки" в Украину

Ирина Хакамада

КИЕВ. 4 января. УНН. Российский политик Ирина Хакамада собирается посетить Украину 27 февраля. Информация о визите Хакамады, которая собирается посетить Киев, вызвала серьезный резонанс в обществе, в частности возмутила главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, передает УНН.

"Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения... Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину... подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", - написал Чубаров на своей странице в Facebook.

Так, по информации, обнародованной в конце года организаторами, Хакамада заявлена как тайный спикер на DreamBIG Forum, который пройдет в Киеве.

Возмущение представителя крымскотатарского народа вызвано заявлениями Хакамады в 2014 году по поводу аннексии Крыма. В частности, Хакамада занимала неоднозначную позицию, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину:

"Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым", - отметила политик.

Как сообщалось ранее в УНН, ранее пограничники не пустили в Украину российскую журналистку, которая незаконно посещала временно оккупирован Крым.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, аннексия, Рефат Чубаров

В тексте упоминаются

Чубаров Рефат
Чубаров Рефат
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