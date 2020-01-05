Выдача экс-беркутовцев была условием Москвы - Лутковская

КИЕВ. 5 января. УНН. Выдача как экс-беркутовцев, которые были причастны к расстрелу протестующих на Майдане, так и террористов из Харькова, были главным условием Кремля для проведения обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила представитель Украины в ТКГ Валерия Лутковская в эфире “Украинского радио”, передает УНН.

По словам Лутковской, выдача бывших сотрудников спецподразделения “Беркут” и обвиняемых террористов из Харькова требовала непосредственные власти России. Лутковская отметила, что данные лица находились в списках на обмен еще с 2015 года.

“I „Харьковская группа“, и экс-беркутовцы были в списках на обмен начиная с, если я не ошибаюсь, 2015-2016 годов. Затем, в декабре 2017 года, было принято решение о том, что эти лица не имеют отношения к конфликту, и соответственно они не будут освобождены в результате этого процесса, — поделилась Валерия Лутковская. — В ответ нам сказали, что тогда не будут освобождены те спецназовцы, которые попали в плен и находились на территории ОРДО и Орлой. Соответственно мы оставили как минимум пятерых наших ребят на два долгих года, которые были нужны для проведения следующих раундов переговоров, которые наконец увенчались успехом”.

Бывшая омбудсмен отметила, что украинские спецназовцы находились в плену в условиях, значительно худших в сравнении с теми, в которых находились экс-беруктовцы и представители “Харьковской группы” в украинском СИЗО.

“Я могу пожать руку президенту Зеленскому за то, что он не побоялся сделать этот шаг и пошел на то, чтобы освободить людей, которые там содержались в плену. Взаимосвязь был абсолютно четкой: „Беркут“ — спецотряд. Это 8-й и 3-й полки спецназа, один танкист, который еще в 2014 году попал в плен. Мне как переговорщику действительно было легче, потому что я знала, что президент готов сделать такой шаг”, — рассказала Лутковская.

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Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО. На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.