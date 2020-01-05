Глава Херсонской ОГА прокомментировал убийство в Каховке: связи не помогут избежать наказания

КИЕВ. 5 января. УНН. Связи и знакомства не помогут виновным в убийстве 26-летнего местного жителя избежать наказания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.

“Расследование убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которое произошло утром 1 января в Каховке, должно быть профессиональным и беспристрастным. Именно на этом я отметил во время заслушивания этого вопроса на координационном совещании с правоохранителями 3 января”, — говорится в сообщении.

По словам Гусева, подозреваемый, который оказался бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд принял решение об его аресте.

“По другому участнику событий — действующему полицейскому — ппроходят проверки с использованием полиграфа. Ход расследования буду контролировать лично. Планирую вместе с новым прокурором области Игорем Васильевичем Ивченко встретиться с семьей погибшего. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания. На Херсонщине все должно быть по закону и закон должен быть один для всех”, — подчеркнул председатель ОГА.

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Напомним, в течение 4 января в г. Каховка перед районным отделом полиции происходила протестная акция местных жителей по поводу получения утром первого января смертельных огнестрельных ранений 26-летним жителем города. Граждане требовали от правоохранителей справедливого расследования. При этом присутствующие жгли автомобильные шины, бросали камни, использовали пиротехнические средства. Подозреваемый в умышленное убийство на момент совершения преступления проводил праздник в одной компании с работником районного отдела полиции. Поэтому сторона потерпевшего считает, что полиция будет пытаться расследовать данное преступление не должным образом.