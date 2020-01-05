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Депутат Бердянского горсовета был задержан по подозрению в терроризме

Депутат Бердянского горсовета был задержан по подозрению в терроризме

Виктор Цуканов

КИЕВ. 5 января. УНН. Депутат Бердянского городского совета Виктор Цуканов заявил, что сотрудники правоохранительных органов задержали его на блокпосту Нацполиции, когда он выезжал из Мариуполя. Полиция подозревает его в участии в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сам Цуканов написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Я был задержан по подозрению в терроризме. Меня и мою семью на выезде из Мариуполя задержали на блок посту в качестве подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формирований... С 17-00 до 20-40 часов мы провели незабываемое время на нашем украинском блокпосту, доказывая, что в 2014 я гуманитарную помощь возил для украинской армии, а не в “ЛДНР”, — говорится в сообщении.

По словам Цуканова, его поездка в Мариуполь закончилась около девяти вечера в районном отделении полиции Мангуш. Он отметил, что составил заявление о превышении должностных обязанностей представителями полиции. Цуканов также добавил, что заявление долго не хотели принимать.

Напомним, в Николаеве разоблачили международный канал связи, который сотрудничал с “ЛДНР”.

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Источник: УНН
Теги: ДНР, ЛНР, терроризм, Бердянск, подозреваемый
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