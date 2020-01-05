Хакамада не приедет в Киев: организаторы форума отказались от ее выступления

КИЕВ. 5 января. УНН. Компания Taryan Group заявила об отмене выступления россиянки Ирины Хакамады, которая должна была принять участие в образовательном форуме DreamBIG. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook, передает УНН.

В компании отметили, что готовят большое образовательное мероприятие и очень хотят вдохновить своих гостей.

"Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так получилось, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - говорится в сообщении.

В компании также извинились перед гостями, за то, что "один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum".

"Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас важны и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двузначной", - отметили в компании.

Напомним, российский политик Ирина Хакамада собиралась посетить Украину 27 февраля. Информация о визите Хакамады вызвала серьезный резонанс в обществе, в частности возмутила Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Возмущение представителя крымскотатарского народа вызвано заявлениями Хакамады в 2014 году по поводу аннексии Крыма. В частности, Хакамада занимала неоднозначную позицию, обратившись к президенту РФ Владимиру Путину: "Вы победитель, Владимир Владимирович, вам бескровно удалось присоединить Крым".

Как сообщалось ранее в УНН, ранее пограничники не впустили в Украину российскую журналистку, которая незаконно посещала временно оккупирован Крым.