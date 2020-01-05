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Отбыл рейсовым самолетом за собственные средства: в ОП подтвердили, что Зеленский в Омане

Отбыл рейсовым самолетом за собственные средства: в ОП подтвердили, что Зеленский в Омане

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента, передает УНН.

"Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

По информации Офиса, в Омане Владимир Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что Зеленский находится в Омане.

Как сообщал УНН, в соцсети Instagram на странице одного из пользователей появилось фото вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским на заснеженной горной вершине.

Так, фото датированное 1 января нового, 2020-го, года и содержит геолокацию горнолыжного курорта "Буковель".

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Офис президента Украины
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