В Украине разоблачили 439 нелегальных АЗС

КИЕВ. 5 января. УНН. За три недели работы правоохранители разоблачили 439 нелегальных АЗС. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

"Продовжуется борьба с деятельностью нелегальных АЗС по всей Украине. Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - написал Гончарук.

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Он также отметил, что к работе также подключено руководство всех ОГА.

"Дал поручение ликвидировать проблему до 9 января. Мы должны как можно быстрее побороть теневой рынок для дальнейшего роста экономики страны", - отметил премьер.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже анонсировал закрытие нелегальных АЗС до 9 января.

Напомним, что в Донецкой области за первые дни 2020 правоохранители разоблачили более 60 нелегальных АЗС.